В Австралии родители не кормили дочь, чтобы та не росла. 17-летняя девушка весила, как девятилетка

Судья Линда Блэк отправила отца девочки в тюрьму на 6,5 лет, а мать — на пять лет. «Вы изолировали свою дочь, вы не дели ей вырасти, вы не дали ей развиваться так, как она имела право», — подчеркнула она, вынося приговор.