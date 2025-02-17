В Австралии родители не кормили дочь, чтобы та не росла. 17-летняя девушка весила, как девятилетка

В Австралии родителей осудили за то, что они морили голодом дочь-балерину, чтобы та не росла. Об этом написал CNN.
Пара исправно возила девочку на уроки игры на фортепиано и балетные классы, но не заботилась о ее здоровье. В 17 лет их дочь весила всего 27,3 килограмма — это нормальный вес девятилетнего ребенка.
Кроме того, родители обращались с подростком, как с малышкой. Они разрешали ей смотреть только мультфильмы и шоу для детей младшего возраста, дарили девушке куклы и утверждали, что дочь младше своего реального возраста.
Судья Линда Блэк отправила отца девочки в тюрьму на 6,5 лет, а мать — на пять лет. «Вы изолировали свою дочь, вы не дели ей вырасти, вы не дали ей развиваться так, как она имела право», — подчеркнула она, вынося приговор.
Осужденный отец заявил, что его дочь была «привередливым едоком» и стала вегетарианкой в возрасте восьми лет, а затем и веганом. Девочка, по его словам, питалась трижды в день и имела доступ к снэкам, но сама не ела много.
Однако истощение молодой балерины было очевидно всем. Учителя танцев умоляли родителей девочки обратиться к диетологу. В итоге именно педагоги обратились к властям с жалобой на семью.
К этому моменту девочка была очень бледной, ее волосы стали тонкими и ломкими, кожа шелушилась. У балерины не было никаких признаков полового созревания. При этом родители отказывались от лечения дочери и даже хвалили перед девочкой, как выглядят другие пациентки отделения лечения расстройств пищевого поведения.
Отец и мать не разрешили медикам, госпитализировавшим их дочь, вставить танцовщице в нос трубку, через которую в ее организм могло поступать питание. В результате ребенка изъяли у родителей.