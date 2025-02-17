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Китай призвал США «исправить ошибку» из‑за новой позиции по независимости Тайваня

Вчера в 19:30
Фото: Liam Read/Unsplash

Управление КНР по делам Тайваня призвали Вашингтон «исправить свои ошибки» после того, как с сайта Госдепартамента США исчезла фраза о независимости острова. Об этом сообщает The Guardian.

США не признают Тайвань на дипломатическом уровне, но остаются его главным союзником в сфере безопасности, пишет газета. Неделей ранее из из информационного бюллетеня Госдепартамента пропала фраза «Мы не поддерживаем независимость Тайваня».

На странице добавилось упоминание сотрудничества Тайваня с проектом Пентагона по разработке технологий и полупроводников, а также говорится, что США поддержат членство Тайваня в международных организациях «там, где это применимо». В Тайбэе назвал эти изменения «позитивными и дружественными», хотя посольство США в Тайване объявили это «рутинным делом».

В КНР предупредили США о «крайне неверных сигналах сепаратистским силам, выступающим за „независимость Тайваня“, и угрозе нанесения ущерба миру и стабильности» в регионе. «Независимо от того, как много Тайвань и США будут сговариваться и плести интриги друг с другом, они никогда не смогут изменить тот факт, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его частью», — заявила пресс-секретарь Управления КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

В Госдепартаменте США заявили, что обновление бюллетеня «информирует широкую общественность о наших неофициальных отношениях с Тайванем».

Ранее новый президент США Дональд Трамп говорил, что Тайвань должен платить Штатам за защиту, и обвинял в бедах американской индустрии производства микрочипов, пишет The Guardian.

После недавнего релиза нашумевшего китайского чат-бота DeepSeek пользователи заметили, что нейросеть отказывается признавать Тайвань независимой страной и утверждает, что остров «всегда был неотъемлемой частью территории Китая с древних времен». Однако некоторым все же удалось хитрым путем добиться нужного ответа от чат-бота. Тем временем тайваньским госслужащим запретили пользоваться DeepSeek.

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