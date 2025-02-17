Китай призвал США «исправить ошибку» из‑за новой позиции по независимости Тайваня

В КНР предупредили США о «крайне неверных сигналах сепаратистским силам, выступающим за „независимость Тайваня“, и угрозе нанесения ущерба миру и стабильности» в регионе. «Независимо от того, как много Тайвань и США будут сговариваться и плести интриги друг с другом, они никогда не смогут изменить тот факт, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его частью», — заявила пресс-секретарь Управления КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.