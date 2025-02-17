«Миссия невыполнима-8» может дебютировать в Каннах

Релиз боевика в кинотеатрах состоится 21 мая, когда в Каннах будет идти вторая неделя фестиваля. Paramount, как пишет издание, может выбрать этот киносмотр после триумфа «Топ Ган: Мавэрик» в 2022 году. Однако в студии отказались давать комментарии.