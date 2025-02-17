«Миссия невыполнима-8» может дебютировать в Каннах

«Миссия невыполнима: Последняя расплата» готовится к дебюту на Каннском кинофестивале. Окончательного решения еще не принято, сообщает Variety.
Релиз боевика в кинотеатрах состоится 21 мая, когда в Каннах будет идти вторая неделя фестиваля. Paramount, как пишет издание, может выбрать этот киносмотр после триумфа «Топ Ган: Мавэрик» в 2022 году. Однако в студии отказались давать комментарии.
По данным Variety, в Канны могут приехать Спайк Ли с «Раем и адом», Уэс Андерсон с «Финикийской схемой», Ричард Линклейтер с «Новой волной» и Джим Джармуш с «Отцом, матерью, сестрой, братом». По словам источников, мировая премьера «F1» с Брэдом Питтом в Каннах не состоится.
«Миссия невыполнима» станет последним фильмом для Тома Круза в роли культового шпиона. Режиссер боевика Кристофер МакКуорри рассказывал, что на тестовом просмотре картины во время особенно динамичного эпизода у одного из зрителей чуть не случился сердечный приступ.
В «Смертельной расплате», первой части двухсерийного финала картины «Миссия невыполнима», Итан Хант в исполнении Тома Круза противостоит опасной ИИ-программе под названием «Сущность», которая предсказывает каждый его шаг и может привести к катастрофе, если попадет не в те руки.