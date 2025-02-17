В США сотрудники тюрьмы исполнили мечту 104-летней женщины. Они устроили ей экскурсию по колонии

Американская долгожительница по имени Лоретта получила необычный подарок на свой 104-й день рождения: женщину отвезли в тюрьму. Все потому, что визит в колонию был давней мечтой бабушки, сообщил New York Up State.
Незадолго до праздника Лоретта призналась, что никогда не была в тюрьме и хотела бы увидеть, как она выглядит. Сотрудники тюрьмы округа Ливингстон решили исполнить желание именинницы.
Они организовали для Лоретты экскурсию по исправительному учреждению. Сперва женщину привезли в офис шерифа, где начальник местной полиции угостил бабушку кофе и пирожными.
А потом Лоретту сопроводили в тюрьму. Там женщина пообщалась с сотрудниками полиции, в том числе со служебной собакой, подержала в руках настоящие полицейские наручники и изучила записи с камер видеонаблюдения.
«Лоретта прекрасно провела время, осматривая нашу тюрьму, и мы так рады, что смогли воплотить в жизнь ее желания на день рождения. Спасибо за весь сегодняшний смех», — прокомментировали в офисе шерифа встречу с Лореттой.
Шериф Томас Догерти напоследок задал личный вопрос Лоретте: как прожить такую же долгую жизнь, что и она. «Не лезь не в свое дело!» — посоветовала женщина.