В США сотрудники тюрьмы исполнили мечту 104-летней женщины. Они устроили ей экскурсию по колонии

«Лоретта прекрасно провела время, осматривая нашу тюрьму, и мы так рады, что смогли воплотить в жизнь ее желания на день рождения. Спасибо за весь сегодняшний смех», — прокомментировали в офисе шерифа встречу с Лореттой.