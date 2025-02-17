Из мирового времени вычтут одну секунду из‑за ускорения вращения Земли

Ученым придется отнять одну секунду от мирового времени из‑за ускорения вращения Земли в последние годы. Такая необходимость возникнет через несколько лет, сообщил РИА «Новости» гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.
«Техническая задача добавления или вычитания секунды у нас уже давно не вызывает никаких проблем», — заявил Донченко.
Ранее главный научный сотрудник ВНИИФТРИ Виталий Пальчиков рассказывал, что скорость вращения Земли последние годы аномально растет, поэтому для компенсации этого эффекта к 2029 году нужно будет вычесть одну секунду.
По словам Донченко, вращения Земли замедляются и ускоряются — вторая фаза происходит прямо сейчас. Точных причин, почему это происходит, не найдено, но ученый отмечает, что ими могут быть потепление, таяние ледников и перераспределение массы воды.
«Земля разогревается, идут усиленные процессы внутри планеты. Причем это может быть совсем не связано с выбросами от человеческой деятельности и вряд ли является предвестником серьезного катаклизма», — добавил Донченко.