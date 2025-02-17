ВЦИОМ: только 3% россиян хотели бы, чтобы их начальником была женщина

Только 3% россиян хотели бы видеть своим руководителем женщину. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), написал РБК.
Почти половина опрошенных граждан (48%) заявили, что мужчины более расположены в лидерству. Всего в опросе поучаствовали 1600 человек в возрасте старше 18 лет.
Только 8% из них считают, что лидерские качества развиты у женщин в большей степени, чем у мужчин. Треть респондентов отметила, что мужчины обладают сдержанностью, умом, отсутствием эмоциональности, активностью и решительностью.
29% сказали, что в мужчинах «природой заложено лидерство, на генетическом уровне». Женщин же если хвалили, то за ум, грамотность, ответственность, активность и моральную силу.
61% россиян оказалось не важно, каким будет пол у начальника. Такой позиции придерживаются чаще всего люди, родившиеся в 1982–1991 годах, а также после 2001 года.
29% людей заявили, что нет особых отраслей, где требовалось бы женское руководство. Тем не менее 16% респондентов считают, что женщины должны быть начальницами в областях образования, воспитания и просвещения.
Интересно, что в управлении, технологиях, инженерии и науке женщин на руководящих должностях не хотел бы видеть вообще никто. Зато некоторые россияне предпочитают женщин-начальниц в здравоохранении (9% опрошенных), бьюти-индустрии (4%), сфере обслуживания и социальной сфере (по 3%), искусстве, легкой промышленности, бухгалтерии и на административных должностях (по 2%).
«И женщины, и мужчины в нашей стране продолжают связывать лидерство с мужчинами. Более того, сами женщины придерживаются именно таких взглядов. Это следствие предубеждений о некой „природной предрасположенности“: якобы мужчины сильнее и решительнее, а женщины чаще демонстрируют заботу и эмпатию», — подчеркнул эксперт «ВЦИОМ. Консалтинг» Иван Грузинов.
По его мнению, эти мнения не всегда справедливы. Грузинов убежден, что людям важно видеть примеры успешных женщин в разных областях, чтобы общество не теряло «таланты только потому, что кто‑то не поверил в собственные силы».