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«Давайте называть вещи своими именами»: в Госдуме предложили переименовать хостелы в ночлежки

Сегодня в 16:49
Фото: Nicate Lee/Unsplash

В Госдуме предложили переименовать хостелы в ночлежки ради сохранения русского языка. Об этом написало РИА «Новости».

Законопроект о защите русского языка уже приняли в первом чтении. Инициативу поддерживает в частности депутат Дмитрий Гусев. В своем телеграм-канале он заявил, что «называть ночлежки „хостелами“ то же самое, что проституток „работницами секс-индустрии“».

По мнению Гусева, слово «ночлежка» — более уместный аналог. Депутат обратился к ассоциациям хостелов с призывом к переименованию их бизнесов.

«Давайте называть вещи своими именами. Без красивых завуалированных формулировок и чуждых нам англицизмов. Термин „ночлежка“ имеет корни в нашей культуре и поможет лучше отразить суть такого жилья», — написал он.

По словам политика, переименование хостелов в ночлежки поможет «не путать их с общежитиями, которые становятся полноценными домами для мигрантов». В общежитиях, как пояснил Гусев, живут, а в ночлежках «проводят одну-две ночи» якобы при минимальных удобствах.

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