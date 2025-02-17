«Давайте называть вещи своими именами»: в Госдуме предложили переименовать хостелы в ночлежки

Законопроект о защите русского языка уже приняли в первом чтении. Инициативу поддерживает в частности депутат Дмитрий Гусев. В своем телеграм-канале он заявил, что «называть ночлежки „хостелами“ то же самое, что проституток „работницами секс-индустрии“».