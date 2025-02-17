Исследование: уровень хлорирования воды в США и ЕС повышает риск развития рака

Хотя процесс хлорирования — это «дешевый, эффективный и легкодоступный» метод уничтожения микроорганизмов и инфекционных заболеваний, он имеет свои недостатки, пишут авторы исследования. В частности, он на 33% повышает риск развития рака мочевого пузыря и на 15% — колоректального рака.