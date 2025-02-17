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Исследование: уровень хлорирования воды в США и ЕС повышает риск развития рака

Сегодня в 17:24
Фото: Andres Siimon/Unsplash

Хлорирование питьевой воды на уровне, характерном для США и Европы, может повышать риск развития нескольких видов рака. Об этом говорится в новом исследовании, пишет The Guardian.

В процессе дезинфекции воды хлором образуется тригалометан (THM). Этот побочный продукт содержится практически во всех общественных системах питьевого водоснабжения в США и ЕС.

Хотя процесс хлорирования — это «дешевый, эффективный и легкодоступный» метод уничтожения микроорганизмов и инфекционных заболеваний, он имеет свои недостатки, пишут авторы исследования. В частности, он на 33% повышает риск развития рака мочевого пузыря и на 15% — колоректального рака.

«То, что мы видим, вызывает тревогу, и нам нужны более качественные исследования», — сказала Эмили Хельте, ведущий автор работы из Каролинского института в Швеции.

Процесс дезинфекции воды — важнейшая мера здравоохранения, которая значительно увеличила продолжительность жизни, когда в начале 1900-х годов в США начали хлорировать питьевую воду. Это значительно сократило количество микробных инфекций и заболеваний, передающихся через воду, таких как холера и брюшной тиф.

Только в 1970-х годах исследователи обнаружили, что этот процесс имеет свои последствия. Когда хлор добавляют в воду, он вступает в реакцию с органическими соединениями, например с разлагающимся растительным материалом, образуя сотни потенциально токсичных побочных продуктов.

Некоторые из наиболее распространенных — хлороформ, бромоформ, бромдихлорметан и хлородибромметан — известны как генотоксичные и канцерогенные для крыс.

США и ЕС установили предельные уровни побочных продуктов на уровне 80 и 100 частей на миллиард (ppb) соответственно. Однако новое исследование указывает на повышенный риск развития рака при уровнях всего 40 ppb. По данным Агентства по охране окружающей среды, обычно уровень загрязнения находится в диапазоне от 40 до 60 ppb, а некоммерческая организация Environmental Working Group, выступающая в защиту общественного здоровья, считает, что безопасный уровень составляет 0,15 ppb.

В новом метаисследовании изучили данные около 30 исследований и 90 тыс. участников. Ученые также выяснили, что мужчины подвержены большему риску, чем женщины. Авторы рассматривали только воздействие на мочевой пузырь и толстую кишку, поскольку исследований других видов рака недостаточно.

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