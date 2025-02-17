Число турпоездок по России выросло на 10% за 2024 год

Число туристических поездок по России выросло более чем на 10% за 2024 год. Об этом сообщило Министерство экономического развития.
По информации ведомства, это произошло в том числе за счет увеличения на треть количества иностранных путешественников. Лидерами по приросту туризма стали Чечня, Тыва, Ульяновская и Рязанская области, отметили в Минэкономразвития.
«У нас сложилась хорошая синергия с представителями отрасли, с сенаторами, с регионами. Плотная работа, которая выражается в цифрах», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.
Он отметил, что самым популярным направлением по традиции оказалась Москва. В гостиницах столицы останавливались 12,1 млн путешественников, это на 7,6% больше, чем в позапрошлом году.
Вторым по популярности оказался Краснодарский край, его посетили 10 млн человек. Третью строчку занял Петербург, в котором турпоток увеличился на 23,2%, или до 6,4 млн путешественников.