Meta* протянет подводный интернет-кабель через всю планету

Компания Meta* объявила о планах проложить подводный кабель протяженностью 50 тыс. километров по всему миру, пишет Би-би-си.
Технологический гигант заявил, что проект «Уотерворт» соединит США, Индию, Южную Африку, Бразилию и другие регионы. Он призван стать самым длинным подводным кабелем в истории.
Meta* стремится расширить свое присутствие в сфере технологий за пределами соцсетей, в том числе в области искусственного интеллекта и инфраструктуры, которая его поддерживает.
Компания заявила, что ее новый кабель обеспечит «ведущую в отрасли связь» с пятью основными континентами и поможет поддержать ее проекты в области ИИ.
«Проект позволит расширить экономическое сотрудничество, будет способствовать распространению цифровых технологий и откроет возможности для технологического развития в этих регионах», — говорится в блоге корпорации.
Там отметили, что в кабеле используют систему из 24 пар волокон для большей пропускной способности.
* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.