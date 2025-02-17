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«Пророк. История Александра Пушкина» собрал в прокате более 400 миллионов рублей за уик-энд

Сегодня в 15:22
Фото: «Централ Партнершип»

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли собрал более 400 млн рублей за первый уик-энд в прокате. Об этом сообщил портал Kinobusiness.

Биографическая лента о поэте вышла на экраны 13 февраля. На сегодняшний день ее бокс-офис превысил 421 млн рублей, а сборы непосредственно за выходные составили 417 млн — это значительно больше, чем у других вышедших фильмов.

Второе место по кассовым сборам заняла лента «Манюня: День рождения Ба». Она получила 143,5 млн рублей. На третью строчку поднялся казахстанский фильм «Рэкетир: Новые времена» с суммой в 100 млн рублей.

Эти деньги киноработы получили в ходе проката на территории России и стран СНГ. Топ-5 самых успешных фильмов дополнили «Капитан Америка: Новый мир» и вышедший в начале февраля турецкий фильм «Оставь это ветру».

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