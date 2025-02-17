FT: зумеры не стремятся занимать руководящие посты

Среди работников поколения Z (возрастом до 27 лет) гораздо меньше желающих стать менеджерами среднего звена. Об этом сообщает Financial Times.
Как отмечает издание, у молодых людей изменилось само понимание карьерного успеха. Если раньше его связывали с продвижением вверх по управленческой структуре, то теперь молодые специалисты «не готовы жертвовать ради организации». Они предпочитают индивидуальный карьерный путь и сохранение свободного графика работы.
Зумеры хотят концентрироваться на развитии своих умений и балансе между работой и жизнью, а не проводить большую часть дня в управлении коллективом, поясняет FT.
Издание ссылается на прошлогодний опрос рекрутинговой компании Robert Walters. Согласно нему, 57% американских работников поколения Z не заинтересованы в том, чтобы становиться менеджерами среднего звена. По словам 67% респондентов, такие должности «слишком стрессовые с низкой отдачей».
Некоторые более опытные коллеги считают, что зумеры просто не хотят работать, но это не так. Молодые люди лишь предпочитают концентрироваться на индивидуальном карьерном росте ― брать больше задач, но избегать управленческих функций. Это подталкивает работников поколения Z выбирать фриланс или структуры с горизонтальным управлением, которые предоставляют больше автономии.
Эксперты, опрошенные FT, считают, что неблагоприятный экономический климат может заставить часть зумеров вернуться к традиционным моделям корпоративного роста, однако общий тренд уже меняется. Молодые люди видят, как их родители выгорают на работе, не получая при этом достаточной социальной защиты и уважения от работодателей.
По мнению издания, эта тенденция, может заставить корпорации переосмыслить структуры управления. Сейчас менеджер среднего звена часто воспринимается негативно, его образ ближе к бюрократу, чем к управленцу-профессионалу. Это приводит к тому, что молодые люди не воспринимают таких людей в качестве ролевой модели. А многие менеджеры и вовсе не готовы к обучению и обычной работе с персоналом — поэтому для мотивации подчиненных придется начать с переобучения их начальства.