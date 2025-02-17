FT: зумеры не стремятся занимать руководящие посты

Некоторые более опытные коллеги считают, что зумеры просто не хотят работать, но это не так. Молодые люди лишь предпочитают концентрироваться на индивидуальном карьерном росте ― брать больше задач, но избегать управленческих функций. Это подталкивает работников поколения Z выбирать фриланс или структуры с горизонтальным управлением, которые предоставляют больше автономии.