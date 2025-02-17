Появился первый промокадр с Мэттом Деймоном из «Одиссеи»

Universal Pictures выложила промокадр со съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана. На нем изображен Мэтт Деймон в образе греческого персонажа.
Из анонса следует, что грядущая «Одиссея» станет эпическим мифологическим фильмом, съемки которого пройдут в разных странах мира с использованием новейших IMAX-технологий.
Главные роли в «Одиссее» Нолана сыграют Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Бенни Сафди. Последними к актерскому составу присоединились Эллиот Пейдж и Химеш Пател.
Премьера фильма запланирована на 17 июля 2026 года, и он выйдет в прокат в IMAX-кинотеатрах по всему миру. Третий уик-энд июля имеет особое значение для Нолана: именно в это время вышли многие его предыдущие блокбастеры, включая «Темного рыцаря», «Дюнкерк» и «Оппенгеймера».