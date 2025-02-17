«Вы должны на хрен заткнуться»: актер «Ночного агента» осудил политические высказывания коллег

«Мы придворные шуты. Мы развлекаем. Мы общественные слуги. Мы здесь для того, чтобы выступать, развлекать, и вдруг шут, оказавшись в зале суда, начинает говорить, например: „Я, пожалуй, хочу сесть на трон!“» — подытожил актер.