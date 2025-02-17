«Вы должны на хрен заткнуться»: актер «Ночного агента» осудил политические высказывания коллег

Габриел Бассо, известный по фильму «Элегия Хиллбилли» и сериалу «Ночной агент», заявил, что его коллеги по цеху должны «на хрен заткнуться», а не высказывать свои политические взгляды.
В недавнем эпизоде подкаста Great Company актер сказал, что деятельность актеров не дает им права высказывать публике свои политические взгляды.
«Мы произносим реплики, написанные другими людьми. Нам говорят, как их произносить. Нам говорят, где стоять. А потом мы говорим людям, как голосовать?» — поделился Бассо.
«Вы должны помалкивать и делать свою работу. Вы должны развлекать людей, а потом заткнуться на хрен», — продолжил он.
«Мы придворные шуты. Мы развлекаем. Мы общественные слуги. Мы здесь для того, чтобы выступать, развлекать, и вдруг шут, оказавшись в зале суда, начинает говорить, например: „Я, пожалуй, хочу сесть на трон!“» — подытожил актер.