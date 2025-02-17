Съемки фильма «Дюна: Мессия» начнутся в июне 2025 года

Дени Вильнев приступит к съемкам фильма «Дюна: Мессия» в июне 2025 года. Об этом сообщил Deadline.
По словам источников, это будут «масштабные съемки в многочисленных локациях на протяжении нескольких месяцев».
Главными актерами третьего фильма станут Тимоте Шаламе, Зендая, Флоренс Пью и Аня Тейлор-Джой. О том, кто будет работать с Вильневом над сценарием, пока не известно.
Действие «Мессии» происходит спустя 12 лет после событий первого романа. Ранее режиссер рассказал, что не считает предстоящую картину по роману Фрэнка Герберта «Мессия Дюны» завершением трилогии.
«Важно, чтобы люди поняли, что для меня это был настоящий диптих», — сказал постановщик о первых двух частях «Дюны».
«Это была пара фильмов, которые стали бы адаптацией первой книги. Это уже сделано и закончено. Если я сниму третий фильм, который сейчас находится в процессе написания, это не будет трилогией. Странно так говорить, но если я вернусь к этому, то только для того, чтобы сделать что‑то, что будет отличаться и иметь самобытность», — отметил создатель «Прибытия».
Он давно выражал заинтересованность в создании третьего фильма «Дюны» и часто говорил, что это будет его последняя работа во франшизе. Литературная серия Герберта продолжилась еще несколькими романами, и Вильнев сказал, что не против, если франшизу возьмут на себя другие режиссеры.
«Если „Дюна:Мессия“ состоится, для меня это будут уже долгие годы на Арракисе, и я бы с удовольствием занялся чем‑нибудь еще», — сказал он.