Съемки фильма «Дюна: Мессия» начнутся в июне 2025 года

«Это была пара фильмов, которые стали бы адаптацией первой книги. Это уже сделано и закончено. Если я сниму третий фильм, который сейчас находится в процессе написания, это не будет трилогией. Странно так говорить, но если я вернусь к этому, то только для того, чтобы сделать что‑то, что будет отличаться и иметь самобытность», — отметил создатель «Прибытия».