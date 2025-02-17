Канье Уэсту не хотели давать билеты на «Грэмми». Он смог пройти лишь на красную дорожку

«Как „Грэмми“ могли номинировать меня и не дать билеты, а потом люди злятся, когда я ухожу? Мне пришлось биться пять часов и обзванивать всех знакомых, чтобы получить билеты на „Грэмми“. В конце концов они дали мне билеты, но только на красную дорожку. На тот момент я еще не начал буйствовать», — написал он в удаленном твите.