Канье Уэсту не хотели давать билеты на «Грэмми». Он смог пройти лишь на красную дорожку

Канье Уэст заявил, что ему и его жене Бьянке Цензори дали билеты только на красную дорожку «Грэмми», но не на саму церемонию. Слова рэпера передает Complex.
Уэст отметил, что ему пришлось бороться за право присутствовать на красной дорожке. Уэст подчеркивал, что, поскольку его песня «Carnival» была номинирована на «Лучшую рэп-песню», его должны были пригласить.
«Как „Грэмми“ могли номинировать меня и не дать билеты, а потом люди злятся, когда я ухожу? Мне пришлось биться пять часов и обзванивать всех знакомых, чтобы получить билеты на „Грэмми“. В конце концов они дали мне билеты, но только на красную дорожку. На тот момент я еще не начал буйствовать», — написал он в удаленном твите.
Под «буйством» он подразумевает свои скандальные твиты после «Грэмми». В какой‑то момент Уэст написал: «Мне нравится, когда еврейские люди приходят ко мне и говорят, что не могут со мной работать». Он также заявил, что «никогда не извинится за свои комментарии о евреях». Рэпер назвал себя нацистом и признался в любви к Гитлеру.