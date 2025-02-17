В российский прокат выйдет новый фильм Алекса Гарленда

«Warfare» ― новый фильм Алекса Гарленда («Пляж», «28 дней спустя», «Падение империи») ― выйдет в российский прокат 10 апреля с названием «Под огнем». Об этом сообщили в кинопрокатной компании «Вольга».
События фильма развиваются во время боевых действий в Ираке в 2006 году. В центре сюжета ― бойцы спецназа военно-морского флота США, которые оказываются в тяжелейшей осаде.
Вместе с Гарлендом над сценарием и режиссурой работал Рей Мендоса ― ветеран войны в Ираке. Он выступал военным экспертом на съемках прошлого фильма Гарленда ― «Падение империи».
Фильм представляет собой примерно 90-минутное сражение в Ираке, в котором участвовал Мендоса и его сослуживцы. Действие происходит в режиме реального времени.
Главные роли в картине исполнили Джозеф Куинн («Гладиатор-2»), Космо Джарвис («Сегун), Уилл Полтер («Смерть единорога») и Чарльз Мелтон («Май декабрь»).