В Южной Корее запретили скачивать DeepSeek

В Южной Корее приостановили доступ к скачиванию приложения DeepSeek. Решение об этом приняло местное агентство по защите данных, сообщает Reuters.
Комиссия по защите личной информации Южной Кореи заявила, что китайские разработчики DeepSeek признали несоблюдение некоторых правил по защите персональных данных. Работу чат-бота восстановят, когда нарушения устранят.
При этом сайт и приложение DeepSeek в Южной Корее продолжат работу, блокировка касается именно скачиваний. Приложение чат-бота из интернет-магазинов уже удалили.
В конце января DeepSeek заблокировали в Италии. Запрет обусловлен недостатком информации об использовании им персональных данных. Это был первый случай блокировки чат-бота в какой‑либо стране.