В России девушкам могут разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности

В России предложили разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности. Об этом пишут РИА «Новости».
С такой инициативой выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.
«Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставлять ранний отпуск по беременности и родам беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации», — говорится в пояснительной записке.
Сейчас врачи рекомендуют женщинам вставать на учет по беременности до 12 недель. Авторы законопроекта считают, что более ранняя постановка на учет и раннее предоставление декрета позволит своевременно вести диагностику, принимать меры сохранения беременности и минимизировать осложнения.
Миронов подчеркнул, что в случае принятия законопроекта декрет будет предоставляться на основании выданного листка нетрудоспособности с момента постановки на учет в женской консультации. При этом сроки окончания отпуска останутся прежними — 70 дней после родов одного ребенка, 86 дней — в случае осложненных родов и 110 дней — при многоплодной беременности.