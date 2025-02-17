В китайском зоопарке ослов перекрасили в зебр

В китайском зоопарке вновь перекрасили животных в попытке выдать их за представителей другого вида. В этот раз досталось ослам, на которых нарисовали черно-белые полоски, как у зебр.
Один из комментаторов в Weibo назвал действия сотрудников зоопарка «вводящими в заблуждение и неэтичными». Другой пользователь счел этот поступок «несправедливым по отношению к животным и посетителям».
После волны негодования зоопарк признал, что перекрашенные животные ― ослы. Там объяснили свои действия маркетинговой стратегией по увеличению посещаемости. Сотрудники парка заверили, что использованная краска никак не вредит животным.
Тем не менее зоозащитники выразили обеспокоенность. Они считают, что перекрашивание животных может вызвать у них стресс и проблемы со здоровьем. Многие призвали ужесточить правила, чтобы предотвратить такую практику в будущем.
Ранее китайские зоопарки несколько раз попадались на обмане, перекрашивая собак в панд. Один из таких случаев произошел в зоопарке в Тайчжоу, где позже собак также перекрасили в тигров.