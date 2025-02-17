В Госдуме сообщили о возможном возвращении Visa и Mastercard в Россию

Платежные системы Visa и Mastercard могут в ближайшее время вернуться в Россию. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам. Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность», — сообщил он.
По его словам, Visa и Mastercard нужно будет использовать для переводов в Европу и Америку, потому что это международные системы. Аксаков считает, что «вхождение на российский рынок у этих систем будет проходить не просто из‑за того, что мы уже привыкли опираться на свою платежную систему».
Платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт после начала боевых действий на территории Украины в феврале 2022 года. Внутри России карты продолжили работать, но за пределами страны все транзакции по ним стали недоступны.