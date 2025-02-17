Режиссером фильма стал внук писателя и племянник прототипа главного героя книги Артемий Драгунский. Над съемками работала команда «Манюни». Гевонд Андреасян ранее рассказывал, что именно экранизация книг Наринэ Абгарян натолкнула его на мысль о дальнейшем использовании литературы для детей в качестве основы для киноматериала.