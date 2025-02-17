«Атмосфера кино» выпустила первый трейлер фильма «Денискины рассказы». Его премьера состоится 17 апреля.
В основу ленты лег цикл рассказов Виктора Драгунского. В сюжете рассказывается о любознательном мальчике Денисе Кораблеве, который проводит все лето на даче и часто попадает в забавные и нелепые ситуации.
Режиссером фильма стал внук писателя и племянник прототипа главного героя книги Артемий Драгунский. Над съемками работала команда «Манюни». Гевонд Андреасян ранее рассказывал, что именно экранизация книг Наринэ Абгарян натолкнула его на мысль о дальнейшем использовании литературы для детей в качестве основы для киноматериала.
В «Денискиных рассказах» снялись Роман Панков, Александр Пашутин, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Юрий Цурило, Максим Матузный, Олег Каменщиков, Светлана Суханова, Татьяна Сабинова, Татьяна Орлова, Валентина Мазунина, Евгений Зарубин.