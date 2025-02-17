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«Я — Дениска из Москвы»: вышел первый трейлер экранизации «Денискиных рассказов»

Сегодня в 12:20
Фото: «Атмосфера кино»

«Атмосфера кино» выпустила первый трейлер фильма «Денискины рассказы». Его премьера состоится 17 апреля.

В основу ленты лег цикл рассказов Виктора Драгунского. В сюжете рассказывается о любознательном мальчике Денисе Кораблеве, который проводит все лето на даче и часто попадает в забавные и нелепые ситуации.

Режиссером фильма стал внук писателя и племянник прототипа главного героя книги Артемий Драгунский. Над съемками работала команда «Манюни». Гевонд Андреасян ранее рассказывал, что именно экранизация книг Наринэ Абгарян натолкнула его на мысль о дальнейшем использовании литературы для детей в качестве основы для киноматериала.

В «Денискиных рассказах» снялись Роман Панков, Александр Пашутин, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Юрий Цурило, Максим Матузный, Олег Каменщиков, Светлана Суханова, Татьяна Сабинова, Татьяна Орлова, Валентина Мазунина, Евгений Зарубин.

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