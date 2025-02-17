18 февраля в Okko выйдет «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым

18 февраля в онлайн-кинотеатре Okko выйдет фантастический экшн «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым в главной роли. Режиссером и сценаристом фильма стал клипмейкер и дебютант полного метра Макс Шишкин.
По сюжету в будущем человеческая цивилизация уничтожена из‑за изменений климата: земли выжжены, города разрушены, техника не работает, а бензин давно уже никому не нужен. Главная ценность и валюта в этом мире — патроны для АК-47. Одинокий путник странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента, и встречает на своем пути подростка Марию. Она обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась.
Съемки фильма проходили в Казахстане. Производством занимались «Централ Партнершип», Zoom Production и Okko.
Помимо Колокольникова, в «Последнем ронине» снялись Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский и Александр Мизев. За камерой работал оператор Василий Григолюнас.