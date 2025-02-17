18 февраля в Okko выйдет «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым

По сюжету в будущем человеческая цивилизация уничтожена из‑за изменений климата: земли выжжены, города разрушены, техника не работает, а бензин давно уже никому не нужен. Главная ценность и валюта в этом мире — патроны для АК-47. Одинокий путник странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента, и встречает на своем пути подростка Марию. Она обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась.