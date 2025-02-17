Москвичка отравилась пастой в ресторане. После жалоб менеджер назвал ее «ущемленной»

Дашу забрали на скорой в больницу, врач прописал ей строгую диету. Своей историей девушка поделилась в инстаграме*, указав название заведения. «Единственное, чего я хочу, чтобы ни один человек больше не испытал того, через что прохожу сейчас я. Отравление грибами ― одно из самых страшных. Я предостерегаю вас и, конечно, планирую писать в Роспотребнадзор, когда восстановлюсь», ― поделилась она.