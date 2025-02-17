Москвичка отравилась пастой в ресторане. После жалоб менеджер назвал ее «ущемленной»

Москвичка рассказала в инстаграме*, как отравилась в заведении Castro Bar Pasta & Pizza. В ответ представитель ресторана назвал ее «ущемленной» и пообещал насрать ей под дверь, если к ним придет Роспотребнадзор.
Актриса и модель Даша Хохлова из Москвы посетила Castro Bar Pasta & Pizza на Бутырской улице в пятницу, 7 февраля. Вечером она съела в этом заведении пасту с грибами, а ночью у нее началась сильная рвота. По словам девушки, приступы прошли лишь к вечеру следующего дня, а до этого времени она не могла даже попить — у нее началось обезвоживание.
Дашу забрали на скорой в больницу, врач прописал ей строгую диету. Своей историей девушка поделилась в инстаграме*, указав название заведения. «Единственное, чего я хочу, чтобы ни один человек больше не испытал того, через что прохожу сейчас я. Отравление грибами ― одно из самых страшных. Я предостерегаю вас и, конечно, планирую писать в Роспотребнадзор, когда восстановлюсь», ― поделилась она.
Менеджер кафе ответил пострадавшей в соцсети. Он завалил ее оскорблениями, сарказмом и угрозами. Представитель ресторана заявил, что «пернул в трубку» во время разговора с ней, предоставил промокод «Понос» на скидку в 2% на следующий заказ и пообещал насрать ей под дверь, если в заведение придет Роспотребнадзор.
Девушка поделилась в инстаграме* и обратной связью от ресторана. Возмущенные пользователи написали на Castro Bar Pasta & Pizza больше тысячи возмущенных отзывов в «2ГИС», уронив его рейтинг до 1,1 звезды (раньше было 3,9).
Вот несколько примеров отзывов: «Если хотите отравиться, то вам сюда. Максимально ужасное заведение и грубый персонал», «Почему неактуальные промокоды даете?», «Смените человека, который общается от лица заведения в инстаграме», «Клиентоориентированность у этого заведения где‑то под плинтусом», «Дошутились, получается».
Москвичка написала обращение в Роспотребнадзор и ждет ответа от ведомства. Аккаунт, с которого ей писал представитель заведения, сменил название и теперь выдает себя за пиар-страничку пострадавшей.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.