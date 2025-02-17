Американский филантроп подарил Оксфорду крупнейшую коллекцию работ Льюиса Кэрролла

Американский филантроп подарил Оксфордскому университету тысячи писем, фотографий, иллюстраций и книг из одной из крупнейших в мире частных коллекций Льюиса Кэрролла, пишет The Guardian.
Коллекцию передали колледжу Крайст-черч, где Кэрролл читал лекции и где он познакомился с Алисой Лидделл, вдохновившей его на создание романа «Приключения Алисы в Стране чудес».
Собрание включает более 200 писем, некоторые из которых не публиковались. Среди них есть письма к его «друзьям детства» и их родителям, в которых он часто посылает загадки, шутки и экземпляры книг.
В коллекции также есть значимые ранние издания, включая книги об Алисе, «Охоту на Снарка» и математические работы. Экземпляр «Приключений Алисы под землей» Кэрролл адресовал матери Алисы: «Ей, улыбки детей которой питали фантазию рассказчика и были его богатой наградой, от автора. Рождество 1886 года».
В подарок колледж также получил более 100 фотографий Кэрролла, которого считают одним из лучших фотографов-любителей своего времени. На снимках запечатлены его друзья и известные личности, например художник и поэт Данте Габриэль Россетти.
Габриэль Сьюэлл, библиотекарь колледжа Крайст-Черч, рассказала, что была ошеломлена, когда получила короткое электронное письмо от американского коллекционера Джона А.Линдсета.
«Я решил подарить вам свою коллекцию Льюиса Кэрролла. Она включает в себя более 200 писем и 100 фотографий, а также множество малоизвестных печатных изданий. Вам интересно?» — написал он.
Каталогизация и оцифровка коллекции только началась, но многие работы покажут публике на выставке, которая пройдет до 17 апреля в исторической верхней библиотеке Крайст-черча.