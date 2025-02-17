Оззи Осборн исполнит только «небольшие фрагменты» на последнем концерте Black Sabbath

«Я пытаюсь встать на ноги. Когда ты встаешь утром, ты просто вскакиваешь с кровати. Мне приходится держать себя в руках, но я не умер. Я все еще активно занимаюсь делами», — добавил Осборн, который в последний раз выступал с полным концертом в 2018 году.