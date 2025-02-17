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Оззи Осборн исполнит только «небольшие фрагменты» на последнем концерте Black Sabbath

Сегодня в 10:44
Фото: Ozzy Osbourne/YouTube

Оззи Осборн раскрыл свои планы на финальное выступление Black Sabbath, которое состоится 5 июля в Бирмингеме.

«Я планирую спеть сет с Black Sabbath, но я исполню с ними небольшие фрагменты. Я сделаю то, что могу, там, где буду чувствовать себя комфортно», — поделился певец в недавнем эпизоде своего шоу Ozzy Speaks на SiriusXM.

«Я пытаюсь встать на ноги. Когда ты встаешь утром, ты просто вскакиваешь с кровати. Мне приходится держать себя в руках, но я не умер. Я все еще активно занимаюсь делами», — добавил Осборн, который в последний раз выступал с полным концертом в 2018 году.

Легендарная метал-группа объявила о своем последнем концерте в начале февраля. Коллектив также анонсировал выступления специальных гостей, среди которых Metallica, Slayer, Pantera, Lamb of God, Mastodon, Alice in Chains, Halestorm, Gojira и другие.

На следующий день после анонса фестиваля жена Оззи Шэрон Осборн рассказала The Sun, что рокер больше не может ходить из‑за прогрессирующей болезни Паркинсона.

«Болезнь Паркинсона — прогрессирующее заболевание. Это не то, что можно стабилизировать. Оно поражает разные части тела, и оно затронуло его ноги. Но его голос так же хорош, как и всегда», — поделилась она.

Однако, по ее словам, Оззи не теряет оптимизма. Он рад возможности вернуться на сцену, и у него очень много эмоций по этому поводу.

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