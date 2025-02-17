Миа Гот появится в «Одиссее» Нолана

Миа Гот, известная по трилогии «X» Тайа Уэста, присоединилась к актерскому составу «Одиссей» Кристофера Нолана, пишет Variety.
Она появится в фильме вместе с Мэттом Деймоном, Томом Холландом, Зендайей, Энн Хэтэуэй, Люпитой Ньонго, Робертом Паттинсоном, Шарлиз Терон, Бенни Сафди, Джоном Бернталом, Джоном Легуизамо и Эллиотом Пейджем.
«Одиссея» выйдет на экраны 17 июля 2026 года. Нолан выступит сценаристом и продюсером вместе с Эммой Томас под эгидой Syncopy.
Съемки картины должны начаться в конце февраля. Они пройдут на Липарских островах, в Марокко и Великобритании. Часть действий сюжета пройдет на острове Фавиньяна, «острове козлов», который в своих странствиях посещал Одиссей.
В частности, в пещере Нестора, где по сюжету эпической поэмы, Одиссей оказывается в ловушке циклопа Полифема, построят его 6-метровую механическую антропоморфную куклу, управлять которой будут через отверстие в своде пещеры.
Согласно синопсису Universal, лента станет «мифическим эпическим боевиком, снятым в разных уголках мира» на самые современные камеры IMAX.
Древнегреческая поэма Гомера «Одиссея» остается одним из самых древних произведений литературы, которое до сих пор читают современные зрители. Работа повествует о тяжелом путешествии греческого героя Одиссея домой после Троянской войны.