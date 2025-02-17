Москва потратит более 4 млрд рублей на новые билетные автоматы с биометрией для метро

Москва до 2030 года потратит более 4 млрд рублей почти на 2000 новых билетных автоматов с системой распознавания лиц. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информацию о закупке городского департамента по конкурентной политике.
Контракт власти заключат с ООО «Банковские и финансовые системы», чья заявка победила в конкурсе. Согласно техзаданию, новые билетные машины будут оснащены камерой для распознавания лиц «для оплаты товаров и услуг и идентификации пассажира при входе в личный кабинет».
За пять лет планируется произвести 1970 экземпляров билетных автоматов в трех разных комплектациях. Самая дешевая будет стоить 1,2 млн рублей, самая дорогая ― 2,6 млн. Производство будет локализовано в особой экономической зоне «Технополис Москва». Начать поставки собираются в 2025 году.
Гендиректор производителя постаматов Utron Константин Мочалов отметил, что обычная цена билетных автоматов ― от 200 000 до 400 000 рублей. По его словам, полностью локализовать производство автоматов пока нельзя, поскольку, к примеру, диспенсеры для пластиковых карт в России не делают.
Директор по работе с партнерами «РекФэйсис» Ирина Остроухова считает, что экономически более оправданным будет дооснастить установленные автоматы терминалами для биометрической оплаты, а не производить новые.
Ранее стало известно, что до конца 2025 года планируется запустить оплату по биометрии в шести региональных метрополитенах ― Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани и Самары, Петербурга и Новосибирска.
Кроме того, правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность.