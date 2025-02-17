«Бриджит Джонс-4» установила рекорд по кассовым сборам для ромкомов в Великобритании

В «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» главная героиня остается одна с двумя детьми, после того как Марка убивают во время гуманитарной миссии в Судане. Под давлением своей семьи и друзей Бриджит возвращается к работе и даже пробует себя в приложениях для знакомств.