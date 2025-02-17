«Бриджит Джонс-4» установила рекорд по кассовым сборам для ромкомов в Великобритании

Фильм «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» стал самым кассовым ромкомом в Великобритании в премьерный уик-энд.
Лента заработала за четыре дня 14,9 млн долларов, побив сборы всех предыдущих частей, среди которых «Грани разумного» была рекордсменом с 8,1 млн долларов.
Фильм также продемонстрировал показатель лучше, чем у «Оппенгеймера». При этом «Бриджит Джонс» не хватило несколько миллионов, чтобы превзойти продажи «Барби» Греты Гервиг.
В «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» главная героиня остается одна с двумя детьми, после того как Марка убивают во время гуманитарной миссии в Судане. Под давлением своей семьи и друзей Бриджит возвращается к работе и даже пробует себя в приложениях для знакомств.
Первый фильм серии «Дневник Бриджит Джонс» вышел на экраны в 2001 году и собрал в мировом прокате 282 млн долларов при бюджете в 25 млн. За этим фильмом последовал «Дневник Бриджит Джонс-2: Грани разумного» в 2004 году и «Бриджит Джонс-3» в 2016-м. В общей сложности франшиза собрала в мировом прокате более 760 млн долларов.