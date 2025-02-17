«Будут ли нас осуждать?»: актрисы «Секса в большом городе» боялись сниматься обнаженными

Кристин Дэвис рассказала, что она и ее коллеги по сериалу «Секс в большом городе» боялись обнажаться на экране во время съемок с 1998 по 2004 год.
По словам актрисы, они боялись, что их будут избегать в индустрии. «Посмотрите, как люди преподносят себя сейчас. Это совершенно нормально, когда почти все выходят на красную дорожку в откровенных платьях, в которых, возможно, видны их соски. В прежние времена такого бы не случилось», — отметила она.
Дэвис добавила, что актрисы боялись показывать свои соски в сериале. «Мы думали: „Боже мой. Они хотят, чтобы мы показали свои соски“. Мы так переживали по этому поводу. Например, будут ли нас осуждать? Будут ли нас, знаете ли, отвергать… в мире кино или где‑то еще, что довольно безумно, если подумать».
В 2023 году Сара Джессика Паркер объяснила, почему она никогда не обнажалась, снимаясь в сериале: «Я сказала продюсеру, что меня беспокоили съемки в обнаженном виде, а он сказал, что я могу просто не делать этого. Я думаю, что просто была застенчивой, мне никогда не было комфортно обнажаться во время съемок, но я никогда не осуждала кого‑то другого, кто это делал. Наоборот, я даже восхищалась этим».