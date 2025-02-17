«Будут ли нас осуждать?»: актрисы «Секса в большом городе» боялись сниматься обнаженными

В 2023 году Сара Джессика Паркер объяснила, почему она никогда не обнажалась, снимаясь в сериале: «Я сказала продюсеру, что меня беспокоили съемки в обнаженном виде, а он сказал, что я могу просто не делать этого. Я думаю, что просто была застенчивой, мне никогда не было комфортно обнажаться во время съемок, но я никогда не осуждала кого‑то другого, кто это делал. Наоборот, я даже восхищалась этим».