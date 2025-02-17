Союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в Россию

В СТЦ провели опрос более 100 крупнейших торговых центров РФ, и более половины из них выразили готовность принять бренды Uniqlo, Inditex и H&M. ТЦ готовы предложить этим компаниям существующие помещения для незамедлительной аренды или освободить площади для удовлетворения их потребностей. Многие подчеркнули заинтересованность в долгосрочном партнерстве, признавая ценность указанных марок в создании покупательского трафика.