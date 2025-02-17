Союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в Россию

Союз торговых центров (СТЦ) предложил компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) вернуться в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо СТЦ компаниям.
«От имени Союза торговых центров мы хотели бы обратиться к возможным изменениям в текущем политическом ландшафте и их последствиям для возвращения ваших брендов на российский рынок», ― говорится в обращении.
В СТЦ провели опрос более 100 крупнейших торговых центров РФ, и более половины из них выразили готовность принять бренды Uniqlo, Inditex и H&M. ТЦ готовы предложить этим компаниям существующие помещения для незамедлительной аренды или освободить площади для удовлетворения их потребностей. Многие подчеркнули заинтересованность в долгосрочном партнерстве, признавая ценность указанных марок в создании покупательского трафика.
В СТЦ готовы «решать логистические проблемы и поддерживать беспрепятственную реинтеграцию на рынке» для этих компаний.
«Несмотря на то, что сейчас во многих местах произошло замещение на другие бренды, в том числе Melon Fashion (Zarina, BeFree), Gloria Jeans, Lime, не все они работают успешно, например, мимикрировавший под Uniqlo бренд Just Clothes закрывает точки», ― заявил вице-президент СТЦ Павел Люлин.
Другой вице-президент организации Наталия Кермедичева отметила, что для возвращения брендов нужно, чтобы с России сняли санкции. По ее мнению, компании могут вернуться с помощью местных партнеров, как, например, представлены в ОАЭ IKEA и другие крупные бренды.
Пару дней назад Люлин подтвердил, что переговоры о возвращении брендов Inditex ведутся в частном порядке. «Есть те, кто ведет переговоры от лица Inditex, зондируют почву», ― говорил он.