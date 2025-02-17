По словам актрисы, эта новость «трогательная и волнующая». «Я бы хотела, чтобы было какое‑то другое слово, кроме „ошеломляющий“. Это трогательно, волнующе и в то же время невероятно нервно. Но вместе с этим это очень здорово», — сказала она.