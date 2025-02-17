Сара Мишель Геллар отреагировала на новость о съемках продолжения «Баффи — истребительницы вампиров».
По словам актрисы, эта новость «трогательная и волнующая». «Я бы хотела, чтобы было какое‑то другое слово, кроме „ошеломляющий“. Это трогательно, волнующе и в то же время невероятно нервно. Но вместе с этим это очень здорово», — сказала она.
Геллар, как ожидается, повторит главную роль в продолжении. Актриса отметила, что после семи сезонов оригинального сериала на нее давит «необходимость сделать все правильно».
Она отметила, что для работы над продолжением собралась достойная команда. Кресло режиссера займет Хлоя Чжао, она поставит пилотный эпизод. Сценарий написали Нора и Лилла Цукерман, работавшие над «Покерфейсом».
Сериал «Баффи — истребительница вампиров» выходил в течение семи сезонов с 1997 по 2003 год. У шоу был спин-офф «Ангел» — он получил пять сезонов. Ребут «Баффи» планировали еще в 2018 году, но этот проект не получил развития. В 2022 году Сара Мишель Геллар высказывалась против ремейка, но затем поддержала возможное продолжение шоу.