В Китае начали тестировать экзоскелеты для восхождения на гору Тайшань

Другой пользователь, поговоривший с CNN на условиях анонимности, тоже положительно отозвался о новинке, но сказал, что ее создателям есть куда стремиться. По его словам, подъем определенно стал легче ― он почувствовал себя «марионеткой», за которого всю работу выполняла машина. Но как только мужчина снял устройство, он почувствовал себя неуклюжим, и ему стало «действительно утомительно» продолжать восхождение самостоятельно, ведь он привык не напрягаться.