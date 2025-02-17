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В Китае начали тестировать экзоскелеты для восхождения на гору Тайшань

Сегодня в 07:14
Фото: Rolf Müller

В первый день китайского Нового года на горе Тайшань, в провинции Шаньдун на востоке КНР, начали тестировать 10 экзоскелетов, которые будут помогать туристам подниматься на вершину. Об этом сообщает CNN.

Экзоскелеты с искусственным интеллектом разработаны компаниями Taishan Cultural Tourism Group и Kenqing Technology. Они весят 1,8 килограмма и крепятся на талию и бедра. Устройства способны распознавать движения пользователя и оказывать «синхронизированную помощь», облегчая нагрузку на ноги.

Экзоскелеты работают на двух батареях, которых хватает примерно на пять часов. Обычно подъем на Тайшань высотой 1545 метров занимает шесть часов. Лишь в первый день новой услугой воспользовались более 200 туристов, заплатив 60–80 юаней (760–1140 рублей по текущему курсу).

Один из туристов, воспользовавшихся экзоскелетом, отметил государственному агентству «Синьхуа»: «Это действительно работает! Было ощущение, будто кто‑то тянет меня в гору!»

Другой пользователь, поговоривший с CNN на условиях анонимности, тоже положительно отозвался о новинке, но сказал, что ее создателям есть куда стремиться. По его словам, подъем определенно стал легче ― он почувствовал себя «марионеткой», за которого всю работу выполняла машина. Но как только мужчина снял устройство, он почувствовал себя неуклюжим, и ему стало «действительно утомительно» продолжать восхождение самостоятельно, ведь он привык не напрягаться.

Собеседник CNN добавил, что в экзоскелете ему было неудобно пользоваться туалетом и завязывать шнурки. Устройство требует дополнительных рук, чтобы надеть его и снять, а полное приседание может привести к разрыву тугих ремней.

Создатели экзоскелета намерены продлить срок батарей и установить места их замены вдоль туристических троп. Пока устройства находятся в стадии бета-тестирования, а на массовый рынок они должны поступить в начале марта.

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