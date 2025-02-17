В США запретили детскую книгу Джулианны Мур

Джулианна Мур обнаружила, что Дональд Трамп внес ее детское произведение в список запрещенных.
Актриса сообщила, что ее книга 2007 года «Клубничка с веснушками» была запрещена Министерством обороны США в ходе недавней чистки книг, связанных с расой, полом и сексуальностью. Это произошло после того, как Трамп издал указ, направленный против разнообразия в армии.
«Для меня большой шок узнать, что моя первая книга „Клубничка с веснушками“ была запрещена администрацией Трампа в школах, находящихся в ведении Министерства обороны.
„Клубничка с веснушками“ — это полуавтобиографическая история о семилетней девочке, которой не нравятся ее веснушки, но в конце концов она учится жить с ними, когда понимает, что отличается от других, „как и все остальные“. Эту книгу я написала для своих детей и для других детей, чтобы напомнить им, что мы все боремся, но нас объединяет наша человечность и наше сообщество», — отметила Мур.
По словам актрисы, она не понимает, что же такого спорного в этой книге с картинками, что заставило правительство США запретить ее. «Я действительно опечалена и никогда не думала, что увижу такое в стране, где свобода слова и самовыражения является конституционным правом».