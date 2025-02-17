В США запретили детскую книгу Джулианны Мур

„Клубничка с веснушками“ — это полуавтобиографическая история о семилетней девочке, которой не нравятся ее веснушки, но в конце концов она учится жить с ними, когда понимает, что отличается от других, „как и все остальные“. Эту книгу я написала для своих детей и для других детей, чтобы напомнить им, что мы все боремся, но нас объединяет наша человечность и наше сообщество», — отметила Мур.