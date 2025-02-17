Шакиру госпитализировали из‑за болей в животе

Шакира отметила, что ей очень грустно, потому что она ждала встречи с перуанскими поклонниками. «Я надеюсь, что завтра мне станет лучше, и меня выпишут как можно скорее, чтобы я смогла дать выступление, которое я приготовила для всех вас».