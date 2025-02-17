Шакиру госпитализировали из‑за болей в животе

Шакира отменила концерт в Перу после того, как ее госпитализировали из‑за болей в животе. Об этом сообщает Deadline.
«С сожалением сообщаю всем вам, что вчера вечером мне пришлось обратиться в скорую помощь из‑за проблемы с животом, и в настоящее время я госпитализирована.
Врачи, под чьим наблюдением я сейчас нахожусь, сообщили, что я не в том состоянии, чтобы давать концерт сегодня вечером», — написала певица в своих соцсетях.
Шакира отметила, что ей очень грустно, потому что она ждала встречи с перуанскими поклонниками. «Я надеюсь, что завтра мне станет лучше, и меня выпишут как можно скорее, чтобы я смогла дать выступление, которое я приготовила для всех вас».
Она заверила зрителей, что ее команда и промоутеры уже работают над новой датой концерта: «Спасибо всем за понимание. Я вас очень люблю».
Певица должна была выступить в Перу в рамках своего мирового турне «Chantaje. Las Mujeres Ya No Lloran», которое стартовало 11 февраля в Рио-де-Жанейро, Бразилия, и продлится до конца июня.