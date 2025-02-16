«Конклав», Майки Мэдисон и Эдриан Броуди: победители BAFTA-2025

В Лондоне состоялась церемония награждения британской кинопремии BAFTA. Лучшим фильмом жюри объявило «Конклав» с Рэйфом Файнсом, а лучшей актрисой — Майки Мэдисон за главную роль в «Аноре».
Юре Борисову, сыгравшему Игоря в «Аноре» Шона Бейкера, не удалось получить статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана. Она досталась Кирану Калкину, сыгравшему в «Настоящей боли».
Полный список победителей BAFTA-2025
- Лучший фильм — «Конклав»
- Лучшая актриса — Майки Мэдисон («Анора»)
- Лучший актер — Эдриан Броуди («Бруталист»)
- Лучший актер второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)
- Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»)
- Лучший режиссер — Брэйди Корбет («Бруталист»)
- Лучший оригинальный сценарий — Джесси Айзенберг («Настоящая боль»)
- Лучший адаптированный сценарий — Питер Строан («Конклав»)
- Лучшая операторская работа — Лу Кроули («Бруталист»)
- Лучший анимационный фильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
- Лучший документальный фильм — «Супермен: История Кристофера Рива»
- Лучший неанглоязычный фильм — «Эмилия Перес»
- Выдающийся британский фильм — «Конклав»
- Лучший монтаж — Ник Эмерсон («Конклав»)
- Лучший звук — «Дюна: Часть вторая»
- Лучший саундтрек — Дэниэл Блумберг («Бруталист»)
- Лучшие визуальные эффекты — «Дюна: Часть вторая»
- Лучший кастинг — Шон Бэйкер, Саманта Квон («Анора»)
- Лучшие костюмы — Пол Тэйзуэлл («Злая»)
- Восходящая звезда — Дэвид Джонссон
Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал Би-би-си. Церемония награждения «Оскара» состоится 11 марта.