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«Конклав», Майки Мэдисон и Эдриан Броуди: победители BAFTA-2025

Сегодня в 19:13
Фото: Focus Features

В Лондоне состоялась церемония награждения британской кинопремии BAFTA. Лучшим фильмом жюри объявило «Конклав» с Рэйфом Файнсом, а лучшей актрисой — Майки Мэдисон за главную роль в «Аноре».

Юре Борисову, сыгравшему Игоря в «Аноре» Шона Бейкера, не удалось получить статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана. Она досталась Кирану Калкину, сыгравшему в «Настоящей боли».

Полный список победителей BAFTA-2025

  • Лучший фильм — «Конклав»
  • Лучшая актриса — Майки Мэдисон («Анора»)
  • Лучший актер — Эдриан Броуди («Бруталист»)
  • Лучший актер второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)
  • Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»)
  • Лучший режиссер — Брэйди Корбет («Бруталист»)
  • Лучший оригинальный сценарий — Джесси Айзенберг («Настоящая боль»)
  • Лучший адаптированный сценарий — Питер Строан («Конклав»)
  • Лучшая операторская работа — Лу Кроули («Бруталист»)
  • Лучший анимационный фильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
  • Лучший документальный фильм — «Супермен: История Кристофера Рива»
  • Лучший неанглоязычный фильм — «Эмилия Перес»
  • Выдающийся британский фильм — «Конклав»
  • Лучший монтаж — Ник Эмерсон («Конклав»)
  • Лучший звук — «Дюна: Часть вторая»
  • Лучший саундтрек — Дэниэл Блумберг («Бруталист»)
  • Лучшие визуальные эффекты — «Дюна: Часть вторая»
  • Лучший кастинг — Шон Бэйкер, Саманта Квон («Анора»)
  • Лучшие костюмы — Пол Тэйзуэлл («Злая»)
  • Восходящая звезда — Дэвид Джонссон

Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал Би-би-си. Церемония награждения «Оскара» состоится 11 марта.

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