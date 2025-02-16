Киран Калкин получил премию BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана в комедийной драме «Настоящая боль». В этой же категории номинировался Юра Борисов.
Вместе с Калкиным и Борисовым в этой номинации были представлены Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»). На премии «Золотой глобус» награду так же отдали актеру «Настоящей боли».
Награду за лучшую женскую роль получила Зои Салдана («Эмилия Перес»). В этой категории с ней конкурировали Селена Гомес («Эмилия Перес»), Ариана Гранде («Злая»), Фелисити Джонс («Бруталист»), Джейми Ли Кёртис («Шоугерл») и Изабелла Росселлини («Конклав»).
Калкин сыграл американца еврейского происхождения, который вместе с двоюродным братом (Джесси Айзенберг) отправляется в тур памяти холокоста по Польше, исполняя последнюю волю своей бабушки, еврейки из‑под Люблина. Почитать рецензию «Афиши Daily» на «Настоящую боль» можно по этой ссылке.