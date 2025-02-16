Киран Калкин получил премию BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана

Вместе с Калкиным и Борисовым в этой номинации были представлены Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»). На премии «Золотой глобус» награду так же отдали актеру «Настоящей боли».