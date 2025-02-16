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Фотожурналисты перепутали Юру Борисова и композитора «Бруталиста» на премии BAFTA

Сегодня в 17:53
Фото: Frank Sun

Фотожурналисты перепутали двух номинантов на премию BAFTA — звезду «Аноры» Юру Борисова и композитора «Бруталиста» Дэниэла Блумберга. Вероятно, путаница произошла из‑за внешности — оба мужчины лысые.

На ошибку обратил внимание телеграм-канал «Русское кино в топе». В фотобанке Getty Images появился снимок Блумберга, но в описании его представили как Борисова. Фотографию сделал Бен Станселл.

Описание фото: «Российский актер Юрий Борисов позирует на красной дорожке по прибытии на церемонию вручения кинопремии BAFTA British Academy Film Awards в Королевском фестивальном зале Southbank Centre в Лондоне, 16 февраля 2025 года»
© Скриншот: Getty Images

Блумберг завоевал статуэтку за лучший оригинальный саундтрек к фильму. Композитор работал над музыкой к «Бруталисту», который поборется за главную награду. Борисова номинировали за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре», но признание получил Киран Калкин из «Настоящей боли».

Незадолго до этого стало известно, что авторов сценария «Синг-Синг» Кларенса Маклина и Джона Уитфилда, номинированных на BAFTA, не пустили в Великобританию из‑за их судимостей. Они должны были появиться на церемонии награждения в Лондоне.

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