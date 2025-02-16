Авторов сценария «Синг-Синг», номинированных на BAFTA, не пустили в Великобританию из‑за судимостей

Номинанты на премию BAFTA Кларенс Маклин и Джон Уитфилд не появятся на церемонии награждения в Лондоне. Им отказались выдать визы, сообщает Deadline.
Маклин претендует на статуэтку за лучший адаптированный сценарий фильма «Синг-Синг» и лучшую мужскую роль второго плана, а Уитфилд — только за сценарий. Они подали несколько апелляций в правительство Великобритании, но каждый раз безуспешно. По данным издания, отказы связаны с судимостями номинантов.
Маклин, который в «Синг-Синг» играет самого себя, отсидел более 17 лет в одноименном исправительном учреждении строгого режима по обвинению в ограблении и вышел на свободу в 2012 году. Уитфилд, которого в фильме играет номинант на премию BAFTA за лучшую мужскую роль Колман Доминго, провел в тюрьме почти 25 лет и освободился в 2012-м. Он утверждает, что попал за решетку несправедливо.
В своих отказах МВД Великобритании сослалось на длительные сроки заключения Маклина и Уитфилда. Согласно местному иммиграционным правилам, заявителю, который был судим за уголовное преступление в Великобритании или за рубежом и приговорен к сроку не менее 12 месяцев, должны отказать во въезде.
Фильм рассказывает о заключенных в тюрьме Синг-Синг, которые находят смысл жизни в театральной группе. Маклин и Уитфилд представлены в тех же номинациях на «Оскаре».