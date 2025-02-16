Авторов сценария «Синг-Синг», номинированных на BAFTA, не пустили в Великобританию из‑за судимостей

Маклин, который в «Синг-Синг» играет самого себя, отсидел более 17 лет в одноименном исправительном учреждении строгого режима по обвинению в ограблении и вышел на свободу в 2012 году. Уитфилд, которого в фильме играет номинант на премию BAFTA за лучшую мужскую роль Колман Доминго, провел в тюрьме почти 25 лет и освободился в 2012-м. Он утверждает, что попал за решетку несправедливо.