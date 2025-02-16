Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера

Кейт Уинслет готовится к своему дебюту в качестве режиссера фильма для Netflix. Актриса собирается снять современную семейную драму «Прощай, Джун», сообщает Variety.
Помимо режиссуры и продюсирования, Уинслет сыграет главную роль. Ее партнерами по кадру станут Тони Коллетт, Джонни Флинн, Андреа Райзборо, Тимоти Сполл и Хелен Миррен.
Сценарий «Прощай, Джун» написал сын Уинслет Джо Андерс. Фильм расскажет о семье англичан, в которой царит раздрай, но им придется «объединиться из‑за неожиданных и сложных обстоятельств».
Съемки в Великобритании запланированы на конец этого года. Variety отмечает, что Уинслет активно работала над фильмом Эллен Кёрас «Великая», в котором также сыграла американского фотографа Ли Миллер. Байопик номинировали на премию BAFTA.
В 2024 году Уинслет согласилась на главную роль в сериале «The Spot», который снимает A24 для стриминга Hulu. Актриса сыграла успешного хирурга, чей муж начинает подозревать ее в гибели ребенка. Она также выступила продюсером шоу.