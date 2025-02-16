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Холодный кофе в США становится популярнее горячего. Более 70% всех напитков в Starbucks холодные

Сегодня в 12:56
Фото: Mayur/Unsplash

Американцы все чаще делают выбор в пользу холодного кофе — его употребление дома и в кафе выросло. Более 70% всех напитков, продаваемых в Starbucks, холодные, сообщает Bloomberg.

В сети кофеен Starbucks отметили, что мода на холодное кофе держится за счет зумеров. Продажи готового к употреблению кофе в прошлом году превысили 1 млрд долларов. В то же время на рынке увеличивается ассортимент бутылок и машинок для приготовления холодного кофе, поэтому готовить его дома стало так же просто, как и в кафе.

Bloomberg обратил внимание на рекламу в эфире Супербоула. Danone в своем ролике сняла Ченнинга Татума, который делится с британскими футболистами большой бутылкой с холодным кофе Stōk. Nestlé показала зрителя матча, который добавляет взбитые сливки Coffee-Mate в холодный кофе.

На фоне популярности холодного кофе основатель Starbucks Говард Шульц инвестировал в стартап Cumulus Coffee, которая выпустила машинку для домашнего приготовления холодного кофе стоимостью 700 долларов. Бизнес ведет один из бывших руководителей Starbucks.

«Кофе дома потребляется массово по всему миру — все, что мы делаем, это размышляем о трансформации и приносим холодный кофе в дом. Размер приза очень велик», — заявил Шульц.

Информагентство отмечает, что холодный кофе часто менее кислый, более насыщенный и иногда обладает шоколадным кофейным привкусом. Кроме того, в этих напитках больше кофеина.

В течение многих лет холодный кофе было сложно приготовить самостоятельно, поэтому пили его зачастую только в кофейнях. Недавний опрос Национальной ассоциации кофе США показал, что 18% респондентов накануне употребляли готовый кофе в бутылке, что более чем вдвое превышает показатели за предыдущие четыре года. Холодный напитки стали третьими по популярности способом пить кофе дома, обогнав эспрессо-машинки. Однако, как отмечает Bloomberg, холодный кофе дома — недешевое удовольствие: кофемашина Cumulus стоит в шесть раз дороже Nespresso, который готовит горячий кофе.

«Афиша Daily» много раз делала обзоры на холодный кофе. Например, делилась четырьмя быстрыми рецептами — лавандовым экспрессо-тоником, кофе с комбучей, с молоком и тертым шоколадом или с соком грейпфрута.

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