Холодный кофе в США становится популярнее горячего. Более 70% всех напитков в Starbucks холодные

В сети кофеен Starbucks отметили, что мода на холодное кофе держится за счет зумеров. Продажи готового к употреблению кофе в прошлом году превысили 1 млрд долларов. В то же время на рынке увеличивается ассортимент бутылок и машинок для приготовления холодного кофе, поэтому готовить его дома стало так же просто, как и в кафе.