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YouTube изменил оттенок своего логотипа. Прежний «выжигал» экраны и оставлял пятна

Сегодня в 11:59

Дизайнеры YouTube рассказали об изменениях в логотипе видеосервиса. В конце 2024 года они представили новый оттенок красного, который придет на смену.

По их словам, с предыдущим оттенком красного («чистый красный по RGB-модели»), который появился в 2017 году, было несколько проблем: он слишком выделялся, на некоторых дисплеях отображался как оранжевый и оставлял следы на OLED- и LED-экранах.

Логотип ютуба решили перекрасить в «немного более холодный оттенок», но при этом сохранить «доступную, яркую индивидуальность». Дизайнеры избегали оттенков красного, которые «казались властными, холодными или корпоративными», отдавая предпочтение чувствам «гостеприимства, вовлечения, динамичности и единства».

© design.google

Дизайнеры также добавили градиент от красного к пурпурному в полосу прокрутки видео, иконках подписки, лайка, перехода на Premium и лайв-трансляции. Они остановились на пурпурном цвете, поскольку он показался им самым естественным сочетанием для нового красного, а также нечасто встречается в природе, символизируя человеческое воображение и развитие.

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