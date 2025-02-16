YouTube изменил оттенок своего логотипа. Прежний «выжигал» экраны и оставлял пятна

Дизайнеры YouTube рассказали об изменениях в логотипе видеосервиса. В конце 2024 года они представили новый оттенок красного, который придет на смену.
По их словам, с предыдущим оттенком красного («чистый красный по RGB-модели»), который появился в 2017 году, было несколько проблем: он слишком выделялся, на некоторых дисплеях отображался как оранжевый и оставлял следы на OLED- и LED-экранах.
Логотип ютуба решили перекрасить в «немного более холодный оттенок», но при этом сохранить «доступную, яркую индивидуальность». Дизайнеры избегали оттенков красного, которые «казались властными, холодными или корпоративными», отдавая предпочтение чувствам «гостеприимства, вовлечения, динамичности и единства».
Дизайнеры также добавили градиент от красного к пурпурному в полосу прокрутки видео, иконках подписки, лайка, перехода на Premium и лайв-трансляции. Они остановились на пурпурном цвете, поскольку он показался им самым естественным сочетанием для нового красного, а также нечасто встречается в природе, символизируя человеческое воображение и развитие.