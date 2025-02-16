«Это не просто еще один великий фильм По Джун-хо про капитализм» : что пишут критики о «Микки 17»

Расходникам запрещено создавать свои копии, а на корабле одновременно не может находиться больше одного двойника. Именно это случается с 17-й копией Микки: падение в ледяную пещеру не приводит к смерти, но запускает клона в печать. Встреча со своей 18-й версией помогает парню по-новому взглянуть на себя и обрести чувство собственного достоинства, но вместе с тем приносит на корабль хаос.