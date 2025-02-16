«Это не просто еще один великий фильм По Джун-хо про капитализм» : что пишут критики о «Микки 17»

Кинокритикам показали научно-фантастический триллер «Микки 17» от По Джун-хо. По их мнению, это все еще сильная, но не лучшая работа в фильмографии постановщика.
Сейчас у картины держится рейтинг в 85% «свежести» на Rotten Tomatoes (при 26 рецензиях) и 74 балла на Metacritic (при 15 рецензиях). По средней оценке критиков, фильм находится в топ-3 худших работ режиссера «Паразитов»: на Metacritic он опережает «Токио!» и «Лающие собаки никогда не кусают», на RT — только «Токио!». В обоих случаях лента отстает на балл от «Окчи».
По сюжету друзья детства Микки и Тимо взяли большую сумму в долг и прожгли ее в неудачном бизнесе, а затем сбежали от коллекторов на межпланетном корабле политика Кеннетта Маршалла. Тимо повезло устроиться на работу в цех, а Микки согласился на должность «расходника» — космического разведчика и разнорабочего. Воспоминания и биоданные таких сотрудников хранятся на жестком диске, а их тела можно бесконечно перепечатывать после каждой смерти.
Расходникам запрещено создавать свои копии, а на корабле одновременно не может находиться больше одного двойника. Именно это случается с 17-й копией Микки: падение в ледяную пещеру не приводит к смерти, но запускает клона в печать. Встреча со своей 18-й версией помогает парню по-новому взглянуть на себя и обрести чувство собственного достоинства, но вместе с тем приносит на корабль хаос.
Участие в проекте режиссера «Паразитов» приняли Роберт Паттинсон, Марк Руффало, Наоми Аки, Холлидей Грейнджер, Тони Коллетт и Стивен Юн.
Премьера фильма назначена на 28 февраля в Южной Корее и 5 марта в Европе.
IndieWire
Оценка 91/100
Автор издания замечает, что новый проект Пона Джун-хо вновь посвящен критике капитализма. Фильм наполнен сатирой и черным юмором и может напомнить зрителям «Сквозь снег» и «Окчу». В то же время он рассматривает неравенство не как экономическую проблему, а как экзистенциальную угрозу.
Режиссер исследует, как экономическая система формирует отношения между людьми и обесценивает тех, кто находится на нижних ступенях социальной лестницы. В качестве противовеса он видит эксцентричность и глупость людей, которые мешают превратиться в безэмоциональных роботов.
Игру Роберта Паттинсона сразу в двух ролях критик называет лучшим перформансом в карьере актера. Микки 17 и Микки 18 имеют два совершенно разных характера: первый — кроткий и скованный, второй — значительно смелее и чем‑то напоминает Брюса Уэйна. Без их динамики фильм бы не работал.
Глубину истории придают персонажи Наоми Аки и Марка Руффало, последний похож на мультяшного злодея и воплощает собой абсурдность и жестокость системы. Дизайн корабля и инопланетных существ подчеркивает хрупкость и абсурдность человеческих амбиций.
«Это не просто еще один великий фильм По Джун-хо о ненависти к капитализму — это первый фильм режиссера о любви к людям», — подытоживает журналист.
The Wrap
Оценка 77/100
Журналист предупреждает, что «Микки 17» отличается от психологически глубоких работ По Джун-хо, таких как «Паразиты», и больше напоминает мультик о Вайл И. Койоте с политической сатирой в антиутопичном будущем.
Перформанс Роберта Паттинсона критик сравнивает с лучшими картинами Джима Керри, особенно в части физического юмора и слэпстика. Персонаж Роберта Паттинсона, подобно Прометею из древнегреческой мифологии, стремится к высшим целям, но его попытки приводят к трагическим последствиям. Тем не менее, именно этот герой становится ключевым элементом повествования, придавая фильму глубину и эмоциональную силу.
Герой Марка Руффало, напоминающий внешностью и манерами Дональда Трампа, воплощает собой типичного деспотичного шарлатана и провокатора. Однако его образ выходит за рамки конкретной политической фигуры, символизируя более широкую проблему власти и ее злоупотребления. Его супруга, помешанная на соусах и высокой кухне, ярко демонстрирует оторванность элит от реальности простых людей.
Подобно предыдущим работам «Сквозь снег» и «Окча», режиссер затрагивает важные темы милитаризма и защиты прав животных. Однако в «Микки 17» они становятся лишь одними из множества подсюжетов, переплетенных с приключениями главного героя на разных планетах и экшеном.
«Фильм одновременно восхищает и изматывает. Он полон амбиций, но временами сложен. После шести лет ожидания избыточность можно простить — даже если фильм оставляет чувство перебора, но не полного удовлетворения», — заключает критик.
Variety
Оценка 50/100
Критик издания отмечает схожесть «Микки 17» с «Сквозь снег» и «Окчей», но считает, что новый фильм не достигает уровня своих предшественников. Он указывает на основной недостаток фильма: сюжет оказывается чрезмерно запутанным и нелогичным, оставляя множество важных вопросов без ответа. Например, почему Микки является единственным расходником на корабле? Почему технологии переноса памяти не нашли более оригинального применения?
Журналист также критикует избыток сатиры в фильме. По его мнению, бесконечные шутки над персонажами и череда жестоких сцен смерти отвлекают зрителя от главного гуманистического посыла. Вместо глубокого размышления о человеческой природе зритель сталкивается с потоком поверхностных комедийных моментов, которые быстро утомляют.
Игра Роберта Паттинсона вызывает сочувствие, даже когда его герой сталкивается с более доминантным двойником. Однако эта эмоциональная глубина теряется среди общего водоворота событий.
Полюбить фильм автору не удалось из‑за назойливого и проповеднического тона повестования. Их подчеркивают персонажи Марка Руффало и его экранной супруги. Первый напоминает политического деятеля вроде Дональда Трампа, а вторая — манипулятивную элитаристку. Несмотря на вычурные костюмы и явное стремление к драматическому эффекту, эти герои не создают необходимого эмоционального отклика у зрителя.
Журналист заключает, что, несмотря на обращение к знакомым темам неравенства и власти, Пон Джун-хо не смог предложить ничего принципиально нового. Его ранние работы, такие как «Паразиты» и «Окча», отличались свежими метафорами и глубокими аллегориями, тогда как «Микки 17» остается на поверхности, не углубляясь в суть проблемы.