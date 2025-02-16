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Режиссер «Как приручить дракона» рассказал, зачем понадобился лайв-экшн-ремейк мультфильма

Сегодня в 10:59
Фото: Universal Pictures/YouTube

Режиссер и сценарист мультфильмов «Как приручить дракона» Дин ДеБлуа рассказал, зачем понадобилось снимать лайв-экшн-ремейк. Премьера одноименного фильма в зарубежных кинотеатрах запланирована на 13 июня.

В разговоре с TheWrap ДеБлуа сказал, что когда Universal заявили, что хотят вернуться к «Как приручить дракона», его команде пришлось «делать все с начала». Он отметил, что «Как приручить дракона» — очень личный для него мультфильм.

«Когда дело касается чего‑то настолько личного, возникает вопрос: почему бы нам не воплотить в жизнь наши амбиции? Первый [анимационный] фильм был снят в спешке, и я очень горжусь им, но есть вещи, которые мы могли бы сделать еще лучше», — пояснил ДеБлуа мотивацию.

Фильм, снятый с живыми актерами, ДеБлуа назвал «последним тестовым показом». В нем создатели попытались «немного углубиться в персонажей, обогатить опыт, сделать боевые сцены, полеты более интуитивными, более захватывающими, но также сделать отношения между персонажами немного богаче и глубже», поделился постановщик.

Актер Джерард Батлер, исполнитель роли Стоика Обширного, называл ремейк более страшным, чем анимационный ремейк. После того, как он увидел черновую версию фильма, у него «отвисла челюсть» и «пошли мурашки по коже».

12 февраля студия Universal выложила полноценный трейлер ремейка «Как приручить дракона».

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