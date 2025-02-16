Режиссер «Как приручить дракона» рассказал, зачем понадобился лайв-экшн-ремейк мультфильма

«Когда дело касается чего‑то настолько личного, возникает вопрос: почему бы нам не воплотить в жизнь наши амбиции? Первый [анимационный] фильм был снят в спешке, и я очень горжусь им, но есть вещи, которые мы могли бы сделать еще лучше», — пояснил ДеБлуа мотивацию.