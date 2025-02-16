Умер арт-директор Half-Life 2 и Dishonored Виктор Антонов

Антонов родился в 1972 году в Софии. В 15 лет эмигрировал во Францию, позже перебрался в США, где изучал промышленный дизайн. В игровую индустрию пришел в 1996 году и приложил руку к культовым проектам вроде Redneck Rampage, Quake 2 Mission Pack: The Reckoning, а также Kingpin: Life of Crime. Мировая слава настигла его в Valve, где он занял место арт-директора Half-Life 2.