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Умер арт-директор Half-Life 2 и Dishonored Виктор Антонов

Сегодня в 10:36

На 54 году жизни скончался болгарский художник и арт-дизайнер Виктор Антонов, известный работой над Half-Life 2 и Dishonored. Об этом бывший сценарист студии Valve Марк Лэйдлоу сообщил в сторис своего инстаграма*, внимание на его пост обратил администратор сообщества фанатов Half-Life LambdaGeneration.

«Сегодня узнал, что Виктор Антонов, наш арт-директор Half-Life 2, умер. У меня нет подробностей, только скорбь. Гениальный и необыкновенный, он делал любой продукт только лучше», — написал Лэйдлоу.

Официального подтверждения от родственников или коллег пока нет. Детали инцидента остаются неизвестными.

Антонов родился в 1972 году в Софии. В 15 лет эмигрировал во Францию, позже перебрался в США, где изучал промышленный дизайн. В игровую индустрию пришел в 1996 году и приложил руку к культовым проектам вроде Redneck Rampage, Quake 2 Mission Pack: The Reckoning, а также Kingpin: Life of Crime. Мировая слава настигла его в Valve, где он занял место арт-директора Half-Life 2.

Самой известной работой художника стал Сити-17 — мрачный мегаполис, вдохновленный восточноевропейской архитектурой и воплощение антиутопии. Кроме того, он занимался дизайнами цитадели и оружия Альянса, который должен был подчеркнуть футуристичность мира, его упадок и угнетение.

После ухода из Valve Антонов присоединился к Arkane Studios, где создал стимпанк-вселенную Dishonored, смешав викторианскую эстетику с магией. Позже консультировал художников Wolfenstein: The New Order, Prey и Fallout 4, а в 2023 году участвовал в разработке Weird West.

Антонов считал, что визуальный дизайн должен «рассказывать историю без слов». Он вдохновлялся классической живописью, скульптурой и литературой. В его подходе были заметны внимание к деталям и стремление сделать миры уникальными.

За свою работу Антонов был удостоен наград BAFTA и Visual Effects Society за визуальную революцию в играх.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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