Шэрон Стоун может сняться в третьем сезоне «Эйфории»

Шэрон Стоун ведет переговоры об участии в съемках третьего сезона «Эйфории». Об этом сообщает Deadline, который, по его утверждению, несколько недель следил за ее кастингом и ожидал заключения контракта.
Какая роль может достаться Стоун, не уточняется. Известно, что в третьем сезоне «Эйфории» история развернется уже после окончания школы. Премьера запланирована на 2026 год, через четыре года после релиза второго сезона.
В продолжении шоу снимутся Зендея, Хантер Шефер, Эрик Дейн, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Алекса Деми, Мод Апатоу и Колман Доминго. Новичками заявлены Марта Келли, Хлоя Черри, Адевале Акиннуойе-Агбаже и Тоби Уоллес. Розалия, Маршон Линч и Кадим Хардисон присоединились к касту в качестве приглашенных звезд.
Накануне Variety писал, что Доминик Файк, сыгравший наркозависимого гитариста и друга Ру, тоже вернется в «Эйфорию», хотя в официальном списке актеров он не упоминается. Не появится в сериале Барби Феррейры, известной по роли Кэт Эрнандес.
13 февраля телеканал HBO сообщил, что третий сезон «Эйфории» станет последним, но окончательного решения пока не принято. Там поделились, что в нем «рассказывается целостная история каждого из персонажей».