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«Анора» и «Сегун» стали лауреатами премии Гильдии сценаристов США

Сегодня в 09:54
Кадр: Neon

Гильдия сценаристов США назвала лауреатов своей премии. Призы в главных номинациях забрали «Анора» и «Сегун». Об этом пишет Deadline.

«Аноре» Шона Бейкера отдали награду за лучший оригинальный сценарий. Лента уже получила главные призы Гильдии режиссеров и Гильдии продюсеров США, а также претендует на 6 «Оскаров», включая номинацию за лучший фильм.

«Мальчишки из „Никеля“» (сценарий РаМелла Росса и Джослин Барнс) победили в категории лучший адаптированный сценарий. Проект номинирован на 2 «Оскара», включая главную категорию.

Награду за лучший документальный сценарий присудили ленте «Джим Хенсон: Человек-идея» — портрету создателя кукол из «Маппет-шоу» и «Улицы Сезам».

Исторический эпос «Сёгун» стал главным триумфатором среди сериалов, взяв 3 награды: за лучший драматический сериал, лучший новый сериал и лучший эпизод.

Комедия «Хитрости» получила 2 приза: за лучший комедийный сериал и эпизод.

«Пингвин» (спин-офф «Бэтмена») назван лучшим мини-сериалом.

Также Гильдия посмертно почтила память режиссера-авангардиста Дэвида Линча («Твин Пикс»), скончавшегося 16 января. Награду ему вручили за несколько недель до смерти.

Еще одну специальную награду — Лавровую премию за сценарные достижения на ТВ — получил автор сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган

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