«Анора» и «Сегун» стали лауреатами премии Гильдии сценаристов США

Гильдия сценаристов США назвала лауреатов своей премии. Призы в главных номинациях забрали «Анора» и «Сегун». Об этом пишет Deadline.
«Аноре» Шона Бейкера отдали награду за лучший оригинальный сценарий. Лента уже получила главные призы Гильдии режиссеров и Гильдии продюсеров США, а также претендует на 6 «Оскаров», включая номинацию за лучший фильм.
«Мальчишки из „Никеля“» (сценарий РаМелла Росса и Джослин Барнс) победили в категории лучший адаптированный сценарий. Проект номинирован на 2 «Оскара», включая главную категорию.
Награду за лучший документальный сценарий присудили ленте «Джим Хенсон: Человек-идея» — портрету создателя кукол из «Маппет-шоу» и «Улицы Сезам».
Исторический эпос «Сёгун» стал главным триумфатором среди сериалов, взяв 3 награды: за лучший драматический сериал, лучший новый сериал и лучший эпизод.
Комедия «Хитрости» получила 2 приза: за лучший комедийный сериал и эпизод.
«Пингвин» (спин-офф «Бэтмена») назван лучшим мини-сериалом.
Также Гильдия посмертно почтила память режиссера-авангардиста Дэвида Линча («Твин Пикс»), скончавшегося 16 января. Награду ему вручили за несколько недель до смерти.
Еще одну специальную награду — Лавровую премию за сценарные достижения на ТВ — получил автор сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган