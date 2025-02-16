Создатель «Во все тяжкие» Винс Гиллиган призвал Голливуд перестать романтизировать злодеев

Автор сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган призвал голливудских сценаристов чаще писать истории о настоящих героях. Эту идею он высказал со сцены премии Гильдии сценаристов, его цитирует Variety.
На вечере Гиллигану вручили специальную награду организации — Лавровую премию за сценарные достижения на ТВ.
В своей речи сценарист назвал Уолтера Уайта одним из величайших злодеев в истории телевидения и отметил работу Брайана Крэнстона и команды сценаристов, однако посетовал, что хотел бы запомниться зрителям более жизнеутверждающим персонажем.
«В 2025 году пора говорить об этом вслух, ведь мы живем в эпоху, когда настоящие „плохиши“ бесчинствуют повсюду. Те, кто устанавливает свои правила, кто, какие бы речи ни произносил, заботится только о себе. О ком я? Вы же в Голливуде — догадаетесь», — отметил Гиллиган.
«Но вот парадокс: в нашей расколотой стране все, кажется, согласны в одном — настоящих злодеев стало слишком много. Просто мы живем в разных реальностях. И нет простого ответа, как это изменить. Хотя, наверное, начать стоит с того, чтобы выбраться из зловонной трясины соцсетей и начать слушать друг друга», — продолжил он.
Чтобы начать менять эту ситуацию, сценарист предложил коллегам чаще придумывать добрых героев.
«Десятилетиями мы делали злодеев слишком обаятельными. Когда мы создаем таких запоминающихся персонажей, как Майкл Корлеоне, Ганнибал Лектер, Дарт Вейдер или Тони Сопрано, зрители по всему миру обращают на них внимание, считают их классными и берут с них пример. Тогда эти злодеи перестают быть предостережением, какими их задумывали, и становятся примерами для подражания», — считает Гиллиган.
«Может, миру нужны герои старой закалки — те, кто больше отдает, чем берет. Кто считает, что доброта, терпимость и жертвенность не удел лузеров. Злодеи — это весело, да, и их проще прописать. Но нам не хватает Джорджей Бейли („Эта прекрасная жизнь“) и Энди Тейлоров („Шоу Энди Гриффита“). Такие персонажи, думаю, помогли нашей стране пережить трудные времена. Создай я их — гордился бы по-настоящему», — заключил он и привел в пример пожарных Лос-Анджелеса и городских волонтеров.
Комментируя выступление для Variety, Гиллиган пояснил, что недоволен переменами в США и не мог не высказаться.
«Я хотел, чтобы мы снова стали восхищаться героями, хорошими людьми. Антигерои должны быть скорее предостережением, чем примером для подражания. Именно так начинает казаться сейчас. Если у вас слишком много историй с плохими парнями, за кого мы тогда болеем? Чем ближе я становлюсь к осознанию своей смертности, тем больше думаю: горжусь ли я Уолтером Уайтом настолько, чтобы это стало первой строкой на моем надгробии?» — рассуждал сценарист.