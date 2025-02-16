Создатель «Во все тяжкие» Винс Гиллиган призвал Голливуд перестать романтизировать злодеев

«В 2025 году пора говорить об этом вслух, ведь мы живем в эпоху, когда настоящие „плохиши“ бесчинствуют повсюду. Те, кто устанавливает свои правила, кто, какие бы речи ни произносил, заботится только о себе. О ком я? Вы же в Голливуде — догадаетесь», — отметил Гиллиган.