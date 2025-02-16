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Харрисон Форд — о том, как перестать стесняться перед камерой: «Именно за это и платят!»

Сегодня в 07:00
Фото: Marvel

Харрисон Форд нашел простой способ справиться с чувством стыда во время съемок. О нем он рассказал в интервью ведущему MTV Джошу Хоровитцу.

Интервьюер поинтересовался, как актеру удалось заглушить чувство стыда, которое могло возникнуть во время съемок нового «Капитана Америка: Новый мир». В картине Форд играет не только президента Таддеуса Росса, но и Красного Халка. Для перевоплощения в образ ему пришлось надеть костюм для захвата движений и отыграть впавшего в буйную ярость агрессивного монстра. Без графики этот процесс мог выглядеть неловко и смешно.

— Не хочу разрушать ваши иллюзии, но именно за это и платят!

— Чтобы заглушить внутреннего критика?

— Деньги создают полную тишину. Мертвую, — улыбнулся Форд.

— Это же магия!

— Это совсем не магия. Это коммерция, — рассмеялся он. — Конечно, я не возьмусь за что угодно только ради денег. Просто я хочу быть уверенным, что зрителям будет интересно следить за моими героями и что они хотят видеть меня на экране.

— Есть ли в вашем контракте пункт о запрете выпуска записей со съемок?

— Да, кто вам об этом рассказал? — ответил Форд с серьезным лицом, а затем засмеялся и ответил, что не ставил студии таких условий.

В беседе с Variety Форд шутил, что для съемок в проекте Marvel ему «пришлось побыть идиотом ради денег».

«Я не хочу принижать фильм. Просто в этой роли пришлось делать нечто, чего бы не одобрили ваша мама или преподаватель актерского мастерства, если вы когда‑нибудь с ним занимались», — пояснил он. Артист добавил, что отлично провел время и ему было весело на съемках.

Тем не менее, как в беседе с Vulture рассказал один из участников съемочной группы, рабочий процесс был непростым. По его словам, на площадке Форд был раздражительным, особенно во время съемок в костюме с датчиками, и не выглядел заинтересованным в съемках, а некоторые сцены давались ему с трудом из‑за невозможности поднять руки выше груди после авиакатастрофы 10 лет назад.

«Он вел себя как настоящая примадонна, а когда уставал, больше не возвращался на площадку. Весь съемочный коллектив метался, пытаясь его ублажить. Из‑за этого атмосфера на площадке была невероятно некомфортной», — говорит источник издания.

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