Харрисон Форд нашел простой способ справиться с чувством стыда во время съемок. О нем он рассказал в интервью ведущему MTV Джошу Хоровитцу.
Интервьюер поинтересовался, как актеру удалось заглушить чувство стыда, которое могло возникнуть во время съемок нового «Капитана Америка: Новый мир». В картине Форд играет не только президента Таддеуса Росса, но и Красного Халка. Для перевоплощения в образ ему пришлось надеть костюм для захвата движений и отыграть впавшего в буйную ярость агрессивного монстра. Без графики этот процесс мог выглядеть неловко и смешно.
— Не хочу разрушать ваши иллюзии, но именно за это и платят!
— Чтобы заглушить внутреннего критика?
— Деньги создают полную тишину. Мертвую, — улыбнулся Форд.
— Это же магия!
— Это совсем не магия. Это коммерция, — рассмеялся он. — Конечно, я не возьмусь за что угодно только ради денег. Просто я хочу быть уверенным, что зрителям будет интересно следить за моими героями и что они хотят видеть меня на экране.
— Есть ли в вашем контракте пункт о запрете выпуска записей со съемок?
— Да, кто вам об этом рассказал? — ответил Форд с серьезным лицом, а затем засмеялся и ответил, что не ставил студии таких условий.
В беседе с Variety Форд шутил, что для съемок в проекте Marvel ему «пришлось побыть идиотом ради денег».
«Я не хочу принижать фильм. Просто в этой роли пришлось делать нечто, чего бы не одобрили ваша мама или преподаватель актерского мастерства, если вы когда‑нибудь с ним занимались», — пояснил он. Артист добавил, что отлично провел время и ему было весело на съемках.
Тем не менее, как в беседе с Vulture рассказал один из участников съемочной группы, рабочий процесс был непростым. По его словам, на площадке Форд был раздражительным, особенно во время съемок в костюме с датчиками, и не выглядел заинтересованным в съемках, а некоторые сцены давались ему с трудом из‑за невозможности поднять руки выше груди после авиакатастрофы 10 лет назад.
«Он вел себя как настоящая примадонна, а когда уставал, больше не возвращался на площадку. Весь съемочный коллектив метался, пытаясь его ублажить. Из‑за этого атмосфера на площадке была невероятно некомфортной», — говорит источник издания.