Tommy Cash поедет на «Евровидение» от Эстонии

Томми Кэш победил в эстонском песенном конкурсе Eesti Laul и представит страну на Евровидении. Об этом пишет Delfi.
Как и прогнозировали букмекеры и поклонники, эксцентричный артист триумфально прошел все этапы: он получил максимальные баллы как от жюри, так и от телезрителей, а в суперфинале, где его соперниками стали Андрей Зевакин и Ан-Марлен, за него проголосовали 83% зрителей.
Победная песня «Espresso Macchiato», по словам Кэша, родилась спонтанно. «Мы не ставили целью написать трек специально для „Евровидения“. Кофе объединяет людей, и я надеюсь, что моя песня сделает то же самое», — поделился музыкант.
Он также отметил, что на конкурсе хочет показать свою истинную суть: «Томми Кэш всегда был вне мейнстрим-сцены. Мы остаемся в своем „пузыре“ — так мы сохраняем аутентичность».
69-й конкурс пройдет в швейцарском Базеле: полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, финал — на 17 мая. Эстония выступит в первом полуфинале, где также заявлены Швеция, Украина, Нидерланды, Норвегия и другие страны. Во втором полуфинале участвуют Австрия, Литва, Австралия, Финляндия и еще 11 государств.
Страны «Большой пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и Швейцария, как страна-победитель прошлого года, автоматически прошли в финал.