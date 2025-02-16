Tommy Cash поедет на «Евровидение» от Эстонии

Как и прогнозировали букмекеры и поклонники, эксцентричный артист триумфально прошел все этапы: он получил максимальные баллы как от жюри, так и от телезрителей, а в суперфинале, где его соперниками стали Андрей Зевакин и Ан-Марлен, за него проголосовали 83% зрителей.